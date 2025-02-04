В Москве спасли выброшенных в мусорный контейнер красноухих черепах

На северо-востоке Москвы в мусорном контейнере дворник нашел двух выброшенных кем-то красноухих черепах. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы.

© Мослента

Черепах уже передали в Центр реабилитации диких животных.

« Н а д н я х к н а м в ц е н т р п о п а л и д в е к р а с н о у х и е ч е р е п а х и . И х в м у с о р н о м к о н т е й н е р е о д н о г о и з р а й о н о в С В А О н а ш е л д в о р н и к » , — р а с с к а з а л и в в е д о м с т в е .

Там объяснили, что чаще всего люди, которые берут себе домой таких черепах, не осознают, что с этими питомцами довольно много хлопот. Когда владельцы понимают, что не смогут обеспечить черепахам должный уход, то зачастую просто выпускают их в ближайший водоем или относят в мусорный бак.

При этом в ведомстве подчеркнули, что естественная среда обитания этих животных — тропики и субтропики, зиму им перенести сложнее. В Центре реабилитации диких животных призвали граждан не выпускать красноухих черепах «на волю».

« П о п а в в м е с т н ы й п р у д , э к з о т ы н а ч и н а ю т а к т и в н о п о е д а т ь в с е х е г о о б и т а т е л е й : б е с п о з в о н о ч н ы х , л я г у ш е к , р ы б у и и х и к р у , у ж е й , п т е н ц о в в о д о п л а в а ю щ и х п т и ц . Т а к о н и н а н о с я т в р е д с т о л и ч н ы м б и о ц е н о з а м , в ы т е с н я я е в р о п е й с к у ю б о л о т н у ю ч е р е п а х у » , — о б ъ я с н и л и в в е д о м с т в е .

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе из горящей квартиры спасли семейство минипигов.