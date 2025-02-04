В Москве спасли выброшенных в мусорный контейнер красноухих черепах

На северо-востоке Москвы в мусорном контейнере дворник нашел двух выброшенных кем-то красноухих черепах. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы.
Черепах уже передали в Центр реабилитации диких животных.
«На днях к нам в центр попали две красноухие черепахи. Их в мусорном контейнере одного из районов СВАО нашел дворник», — рассказали в ведомстве.
Там объяснили, что чаще всего люди, которые берут себе домой таких черепах, не осознают, что с этими питомцами довольно много хлопот. Когда владельцы понимают, что не смогут обеспечить черепахам должный уход, то зачастую просто выпускают их в ближайший водоем или относят в мусорный бак.
При этом в ведомстве подчеркнули, что естественная среда обитания этих животных — тропики и субтропики, зиму им перенести сложнее. В Центре реабилитации диких животных призвали граждан не выпускать красноухих черепах «на волю».
«Попав в местный пруд, экзоты начинают активно поедать всех его обитателей: беспозвоночных, лягушек, рыбу и их икру, ужей, птенцов водоплавающих птиц. Так они наносят вред столичным биоценозам, вытесняя европейскую болотную черепаху», — объяснили в ведомстве.
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