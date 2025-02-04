"Черное небо" нависло над Кемеровом
Кузбасские власти все-таки ввели в областном центре режим неблагоприятных метеоусловий. Прогнозируется накопление в атмосфере промышленных токсинов.
В Кемерове вечером во вторник будет введен режим "черного неба", говорится на сайте областного министерства природных ресурсов и экологии.
– В Кемеровском городском округе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, – сказано в публикации.
Предприятиям города рекомендовано снизить уровень выбросов с 18:00 4 февраля до 18:00 6 февраля.
– На территории г. Новокузнецка, Новокузнецкого района и г. Прокопьевска (неблагоприятные метеоусловия) не ожидаются, – добавили в Кемеровском гидрометцентре.
Напомним, несколько дней назад кемеровчане стали жаловаться на отвратительный дым в воздухе. Затем прокуратура выявила превышение по семи химикатам.