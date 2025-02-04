"Черное небо" нависло над Кемеровом

Кузбасские власти все-таки ввели в областном центре режим неблагоприятных метеоусловий. Прогнозируется накопление в атмосфере промышленных токсинов.

"Черное небо" нависло над Кемеровом
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В Кемерове вечером во вторник будет введен режим "черного неба", говорится на сайте областного министерства природных ресурсов и экологии.

В Кемеровском городском округе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, сказано в публикации.

Предприятиям города рекомендовано снизить уровень выбросов с 18:00 4 февраля до 18:00 6 февраля.

На территории г. Новокузнецка, Новокузнецкого района и г. Прокопьевска (неблагоприятные метеоусловия) не ожидаются, – добавили в Кемеровском гидрометцентре.

Напомним, несколько дней назад кемеровчане стали жаловаться на отвратительный дым в воздухе. Затем прокуратура выявила превышение по семи химикатам.

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