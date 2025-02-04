"Черное небо" нависло над Кемеровом

Кузбасские власти все-таки ввели в областном центре режим неблагоприятных метеоусловий. Прогнозируется накопление в атмосфере промышленных токсинов.

© Vse42.ru

В Кемерове вечером во вторник будет введен режим "черного неба", говорится на сайте областного министерства природных ресурсов и экологии.

– В К е м е р о в с к о м г о р о д с к о м о к р у г е о ж и д а ю т с я н е б л а г о п р и я т н ы е м е т е о р о л о г и ч е с к и е у с л о в и я , с п о с о б с т в у ю щ и е н а к о п л е н и ю з а г р я з н я ю щ и х в е щ е с т в в а т м о с ф е р н о м в о з д у х е , – с к а з а н о в п у б л и к а ц и и .

Предприятиям города рекомендовано снизить уровень выбросов с 18:00 4 февраля до 18:00 6 февраля.

– Н а т е р р и т о р и и г. Новокузнецка, Новокузнецкого района и г. Прокопьевска (неблагоприятные метеоусловия) не ожидаются, – добавили в Кемеровском гидрометцентре.

Напомним, несколько дней назад кемеровчане стали жаловаться на отвратительный дым в воздухе. Затем прокуратура выявила превышение по семи химикатам.