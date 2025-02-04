В России предложили создать систему «Знай своего мигранта»

Представители бизнеса предложили внести ряд изменений в действующую систему найма трудовых мигрантов, в том числе речь идет о создании сервиса «Знай своего мигранта», позволяющего совместно контролировать рабочие ресурсы. Такая инициатива обсуждались на круглом столе, прошедшем в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 31 января, сообщает РБК.

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Предполагается, что сервис позволит добиться легализации труда мигранта с помощью цифровых решений, а не запретов. Пока что он представляет собой набор рекомендованных мер, позволяющих предпринимателям проверять работника, чтобы исключать тех, кто не имеет оснований на пребывании на территории России.

Название гипотетического сервиса отсылает к действующей в стране платформе «Знай своего клиента», с помощью которой банки получают информацию об уровне риска вовлечённости их клиентов в проведение подозрительных операций. К настоящему времени сервис содержит информацию о 7,5 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателях.