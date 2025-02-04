Михалков раскритиковал детские книги про «пуки и отрыжки»

Режиссер Никита Михалков заявил, что противники России продолжают свои попытки установить в стране «либерально-атлантическую диктатуру», особенно через детскую литературу, сообщает «Царьград» со ссылкой на эфир программы «Бесогон». Режиссер порадовался, что его отец, автор «Дяди Степы» Сергей Михалков не узнает о современных книгах для детей.

В качестве примера режиссер привел книгу двух итальянских авторов о солдатике, который служил, выполнял приказы, а затем самовольно сложил свое оружие и снял мундир.

« Ч и т а ю : « С о л д а т и к с н я л м у н д и р . И н и к т о н е о б в и н и л е г о , ч т о о н д е з е р т и р » . В о т о н и с п о л н я е т с в о й д о л г - а в о т о н у ж е д е з е р т и р о в а л . О ч е н ь я р к о , н а г л я д н о , в п р о с т о й д о с т у п н о й ф о р м е . К с т а т и , к н и г а и т а л ь я н с к и х а в т о р о в - и з с т р а н ы , к о т о р а я я в л я е т с я ч л е н о м Н А Т О и п о с т а в л я е т о р у ж и е н а У к р а и н у » , - о т м е т и л М и х а л к о в .

Еще большее удивление у Михалкова вызвала книга испанской писательницы о «пуках и отрыжке». Режиссер процитировал несколько советов из этой книги.

« В т е а т р е п о к а ш л я й , к о г д а п у к а е ш ь . В г о с т я х п о п р о б у й с д е р ж а т ь с я , к р е п к о с ж а в я г о д и ц ы . Е с л и н е п о л у ч и л о с ь , з а г л у ш и п у к с м е х о м . Н а у л и ц е п о д о й д и к ч е м у - н и б у д ь в о н ю ч е м у , и т е б я н и к т о н е з а п о д о з р и т » , - р а с с к а з а л р е ж и с с е р .

По словам Михалкова, в этой книге европейцы нашли, «чем уколоть тоталитарную, так сказать, Россию». Он отметил, что автор книги пишет «как бы с осуждением», что в России «многие, когда хотят пукнуть, выходят из помещения, чтобы там не пахло».

« Я , ч е с т н о г о в о р я , и с п ы т ы в а ю н е к о е у д о в л е т в о р е н и е о т т о г о , ч т о э т у п е р е д а ч у н е п о с м о т р и т м о й о т е ц , а в т о р « Д я д и С т е п ы » и о г р о м н о г о к о л и ч е с т в а д е т с к и х с т и х о в . Я н е з н а ю , ч т о б ы о н м н е п о с л е э т о г о с к а з а л » , - д о б а в и л М и х а л к о в .

Он также отметил, что на смену Чебурашке, неваляшкам, Буратино и Мальвине пришли игрушки, «несущие отрицательный образ». Михалков отметил, что «агрессивно-фобические образы» стали выдаваться за положительные.

Ранее в интервью ТАСС Михалков похвалил сериал «Слово пацана», отметив, что цель этой картины - «рассказать о времени, к которому не надо приходить». Он назвал эту историю очень полезной и отметил, что жаловались на нее родители, которые «неправильно воспитывали своих детей».