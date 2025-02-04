Михалков раскритиковал детские книги про «пуки и отрыжки»
Режиссер Никита Михалков заявил, что противники России продолжают свои попытки установить в стране «либерально-атлантическую диктатуру», особенно через детскую литературу, сообщает «Царьград» со ссылкой на эфир программы «Бесогон». Режиссер порадовался, что его отец, автор «Дяди Степы» Сергей Михалков не узнает о современных книгах для детей.
В качестве примера режиссер привел книгу двух итальянских авторов о солдатике, который служил, выполнял приказы, а затем самовольно сложил свое оружие и снял мундир.
«Читаю: «Солдатик снял мундир. И никто не обвинил его, что он дезертир». Вот он исполняет свой долг - а вот он уже дезертировал. Очень ярко, наглядно, в простой доступной форме. Кстати, книга итальянских авторов - из страны, которая является членом НАТО и поставляет оружие на Украину», - отметил Михалков.
Еще большее удивление у Михалкова вызвала книга испанской писательницы о «пуках и отрыжке». Режиссер процитировал несколько советов из этой книги.
«В театре покашляй, когда пукаешь. В гостях попробуй сдержаться, крепко сжав ягодицы. Если не получилось, заглуши пук смехом. На улице подойди к чему-нибудь вонючему, и тебя никто не заподозрит», - рассказал режиссер.
По словам Михалкова, в этой книге европейцы нашли, «чем уколоть тоталитарную, так сказать, Россию». Он отметил, что автор книги пишет «как бы с осуждением», что в России «многие, когда хотят пукнуть, выходят из помещения, чтобы там не пахло».
«Я, честно говоря, испытываю некое удовлетворение от того, что эту передачу не посмотрит мой отец, автор «Дяди Степы» и огромного количества детских стихов. Я не знаю, что бы он мне после этого сказал», - добавил Михалков.
Он также отметил, что на смену Чебурашке, неваляшкам, Буратино и Мальвине пришли игрушки, «несущие отрицательный образ». Михалков отметил, что «агрессивно-фобические образы» стали выдаваться за положительные.
Ранее в интервью ТАСС Михалков похвалил сериал «Слово пацана», отметив, что цель этой картины - «рассказать о времени, к которому не надо приходить». Он назвал эту историю очень полезной и отметил, что жаловались на нее родители, которые «неправильно воспитывали своих детей».