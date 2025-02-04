Москвич улетел с Мальдив, чтобы спасти дочь от ампутации
Врачи на Мальдивах не смогли помочь девочке, которой прищемило палец дверью из-за этого пришлось возвращаться в Россию. Об этом во вторник, 4 февраля, рассказала мама девочки.
Женщина рассказала, что она с мужем долго копила на отпуск и вот спустя пять лет они смогли купить четыре билета на Мальдивы. На остров полетели она, муж и дети.
— Оплачивали тур мы по кредитке: решили — вернемся домой, в Москву, и заработаем эти деньги, — рассказала она.
Отель был расположен на отдельном острове. Из медикаментов в отеле был только стандартный набор аптечки.
— В какой-то момент Максим (десятилетний сын) забежал внутрь, сильно хлопнув дверью — она со всей силы прижала палец Еве (четырехлетняя дочь). Мы не сразу поняли, откуда такой нечеловеческий крик, а когда разжали дверь, палец у дочки был уже темно-фиолетового цвета, весь в крови, — сказала женщина.
На острове помощь девочке оказать не смогли, а ближайший госпиталь в городе, куда нужен катер. Предоставить его согласились за 40 000 рублей.
Врач выписал мазь, но она не помогла, поэтому оставался один выход: возвращаться в Россию. Супруги вновь оплатили катер и билеты на самолет и вернулись на родину. Уже в России врачи сообщили, что в пальце инфекция и поле двухнедельной терапии стало лучше. К сожалению, девочка лишилась ногтя, но он должен отрасти, передает Aif.ru.
— Это райские острова, там безумно красиво. Похоже на сбывшуюся мечту. Но, к сожалению, бывает и так — от подобного ведь никто не застрахован, — резюмировала женщина.
Такие травмы не единичный случай. Так, мужчина прилетев в Колумбию упал со скалы спустя несколько дней во время попытки сделать селфи.