Москвич улетел с Мальдив, чтобы спасти дочь от ампутации

Врачи на Мальдивах не смогли помочь девочке, которой прищемило палец дверью из-за этого пришлось возвращаться в Россию. Об этом во вторник, 4 февраля, рассказала мама девочки.

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Женщина рассказала, что она с мужем долго копила на отпуск и вот спустя пять лет они смогли купить четыре билета на Мальдивы. На остров полетели она, муж и дети.

— О п л а ч и в а л и т у р м ы п о к р е д и т к е : р е ш и л и — в е р н е м с я д о м о й , в Москву, и заработаем эти деньги, — рассказала она.

Отель был расположен на отдельном острове. Из медикаментов в отеле был только стандартный набор аптечки.

— В к а к о й - т о м о м е н т М а к с и м ( д е с я т и л е т н и й с ы н ) з а б е ж а л в н у т р ь , с и л ь н о х л о п н у в д в е р ь ю — о н а с о в с е й с и л ы п р и ж а л а п а л е ц Е в е ( ч е т ы р е х л е т н я я д о ч ь ) . М ы н е с р а з у п о н я л и , о т к у д а т а к о й н е ч е л о в е ч е с к и й к р и к , а к о г д а р а з ж а л и д в е р ь , п а л е ц у д о ч к и б ы л у ж е т е м н о - ф и о л е т о в о г о ц в е т а , в е с ь в к р о в и , — с к а з а л а ж е н щ и н а .

На острове помощь девочке оказать не смогли, а ближайший госпиталь в городе, куда нужен катер. Предоставить его согласились за 40 000 рублей.

Врач выписал мазь, но она не помогла, поэтому оставался один выход: возвращаться в Россию. Супруги вновь оплатили катер и билеты на самолет и вернулись на родину. Уже в России врачи сообщили, что в пальце инфекция и поле двухнедельной терапии стало лучше. К сожалению, девочка лишилась ногтя, но он должен отрасти, передает Aif.ru.

— Э т о р а й с к и е о с т р о в а , т а м б е з у м н о к р а с и в о . П о х о ж е н а с б ы в ш у ю с я м е ч т у . Н о , к с о ж а л е н и ю , б ы в а е т и т а к — о т п о д о б н о г о в е д ь н и к т о н е з а с т р а х о в а н , — р е з ю м и р о в а л а ж е н щ и н а .

Такие травмы не единичный случай. Так, мужчина прилетев в Колумбию упал со скалы спустя несколько дней во время попытки сделать селфи.