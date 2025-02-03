В России предложили запретить закупать иностранное оборудование

Мантуров предложил запретить покупать иностранное оборудование в России
Вице-премьер РФ Денис Мантуров предложил запретить покупать иностранное оборудование в России. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Такое предложение он сделал во время совещания по развитию станкостроения. По словам Мантурова, запрет должен работать в том случае, если у оборудования есть российский аналог. Он также добавил, что последние десять лет отечественное станкостроение демонстрирует уверенный рост, а производство станков за прошлый год выросло на 40% в денежном выражении.
«Пока, к сожалению, много случаев приобретения импорта при наличии на рынке своих аналогов. Считаю, что необходимо нормативно запретить приобретать иностранное оборудование при наличии российского», – заявил он.
Ранее Минэнерго и Минтранс России попросили авиакомпании оценить перспективы применения биотоплива на своих рейсах.