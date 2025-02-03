В России предложили запретить закупать иностранное оборудование

Вице-премьер РФ Денис Мантуров предложил запретить покупать иностранное оборудование в России. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Такое предложение он сделал во время совещания по развитию станкостроения. По словам Мантурова, запрет должен работать в том случае, если у оборудования есть российский аналог. Он также добавил, что последние десять лет отечественное станкостроение демонстрирует уверенный рост, а производство станков за прошлый год выросло на 40% в денежном выражении.

« П о к а , к с о ж а л е н и ю , м н о г о с л у ч а е в п р и о б р е т е н и я и м п о р т а п р и н а л и ч и и н а р ы н к е с в о и х а н а л о г о в . С ч и т а ю , ч т о н е о б х о д и м о н о р м а т и в н о з а п р е т и т ь п р и о б р е т а т ь и н о с т р а н н о е о б о р у д о в а н и е п р и н а л и ч и и р о с с и й с к о г о » , – з а я в и л о н .

Ранее Минэнерго и Минтранс России попросили авиакомпании оценить перспективы применения биотоплива на своих рейсах.