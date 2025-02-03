Путин присвоил Снаткиной звание заслуженной артистки РФ

Актриса театра и кино Анна Снаткина стала заслуженной артисткой РФ. Соответствующее звание ей присвоил Владимир Путин, документ появился на портале нормативно-правовых актов.

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Глава государства также отметил плодотворную деятельность другой актрисы – Елены Миллиоти. Она была награждена орденом "За заслуги в культуре и искусстве".

В свою очередь, профессор кафедры Российской академии музыки имени Гнесиных Владислав Вальс получил звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации".

Ранее Путин присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста РФ.

Также глава государства присвоил звание заслуженного журналиста РФ председателю СЖР Владимиру Соловьеву за "заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу".

Экс-президенту Киргизии, профессору МГУ Аскару Акаеву было присвоено звание заслуженного деятеля науки РФ.