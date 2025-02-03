Поплавская сообщила об отмене спектакля с осудившим СВО Кортневым

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская сообщила, что критиковавший Россию лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев должен был выйти на сцену «Московского театра мюзикла». В спектакле «Тест на любовь» режиссера Марины Швыдкой, он был заявлен в одной из главных ролей, но после возмущения общественников имя музыканта исчезло с афиши.

По словам звезды фильма «Про красную Шапочку», руководство театра якобы уже написало объяснительную по поводу появления в спектакле Кортнева.

« П о ч е м у н е л ь з я б ы л о б е з о б щ е с т в е н н о г о р е з о н а н с а , о б ъ я с н е н и й н е т . К а ж д ы й р а з н у ж е н ш у м . А д о л ж н а б ы т ь р а з и н а в с е г д а п о с т а в л е н а т о ч к а - о с у д и л Р о с с и ю , С В О , н а ш и х п а р н е й , р у к о в о д с т в о с т р а н ы - и з в о л ь з а э т о о т в е ч а т ь … Н и к а к о й п р о т е к ц и и , н и к а к и х п о б л а ж е к » , - н а п и с а л а П о п л а в с к а я в с в о е м T e l e g r a m - к а н а л е .

Актриса выразила благодарность всем, кто обратил внимание на афишу «Московского театра мюзикла» и помог быстро восстановить справедливость.

Напомним, в 2022 году Алексей Кортнев сделал ряд антироссийских высказываний и уехал за границу, однако вскоре вернулся и попытался продолжить концертную деятельность. Ради заработка в России музыкант регулярно менял названия своей группы. Например, пытался выступать под псевдонимами «Несjazzный Случай», «неЧастый случай» и «Частный случай», однако его концерты отменяли после возмущения общественников.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рекомендовал Кортневу отправиться в Израиль к певице Алле Пугачевой.

Также сообщалось, что последнюю фирму лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева в скором времени ликвидирует Федеральная налоговая служба. Она перестала приносить доход и стабильно показывает отрицательный результат по финансам.