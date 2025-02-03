Россиян предупредили о мошенничестве через акцию якобы от Wildberries

В МВД России предупредило о новой схеме мошенничества через ложную акцию от Wildberries. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

© Lenta.ru

Известно, что мошенники разработали специальный поддельный домен якобы для розыгрышей сертификатов. В частности, они использовали сайт GIFT-WILDBERRIES.RU. Злоумышленники предлагали авторизоваться в аккаунте Wildberries и требовали предоставить им доступ к личному кабинету.

В свою очередь, пресс-служба маркетплейса заявила, что ресурс был выявлен и заблокирован службой безопасности. «Всего за 2024 год Wildberries и Russ выявила и заблокировала более 3000 фишинговых ресурсов, имитировавших сайт маркетплейса», — отмечается в Telegram-канале компании.

Аналитики компании Bi.Zone рассказали, что в 2025 году мошенники будут чаще атаковать россиян в мессенджерах. Как пояснили специалисты, такое изменение связано с тем, что государство и операторы связи активно борются с телефонным мошенничеством и блокируют номера злоумышленников.