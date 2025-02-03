Названы самые «матерящиеся» профессии

Более половины россиян (55%) матерятся на работе, причем чаще всего — рабочие и юристы (по 11%), сообщает KP.RU со ссылкой на опрос hh.ru. Как сообщил изданию эксперт по трудоустройству и реализации в карьере Гарри Мурадян, это связано с тем, что многие воспринимают мат как способ выразить эмоции или снять стресс.

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С и т у а ц и я с н е н о р м а т и в н о й л е к с и к о й н а р а б о ч е м м е с т е в Р о с с и и д е й с т в и т е л ь н о в ы з ы в а е т м н о г о в о п р о с о в . В о з м о ж н о , э т о с в я з а н о с т е м , ч т о м н о г и е в о с п р и н и м а ю т м а т к а к с п о с о б в ы р а з и т ь э м о ц и и и л и с н я т ь н а п р я ж е н и е в с т р е с с о в ы х с и т у а ц и я х , — с ч и т а е т М у р а д я н .

Он добавил, что в компании необходимо создать атмосферу взаимоуважения и профессионализма. По мнению эксперта, это можно сделать через обучение сотрудников, внедрение норм поведения. При этом важно, чтобы начальство подавало пример.

Отмечается, что реже всех матерятся на службе медики, бухгалтеры и финансисты. Лидерами по мату на рабочем месте стали Красноярский край (16%) и Ростовская область (13%). Каждый шестой (почти 16%) считает, что это нормально и допустимо.

Семейный психолог Дарья Бирвар заявила, что положительный пример родителей, которые не ругаются матом, отучит ребенка от употребления бранных слов. По ее словам, дети могли случайно услышать такую речь и начать бессознательно ее копировать.