Названы самые «матерящиеся» профессии
Более половины россиян (55%) матерятся на работе, причем чаще всего — рабочие и юристы (по 11%), сообщает KP.RU со ссылкой на опрос hh.ru. Как сообщил изданию эксперт по трудоустройству и реализации в карьере Гарри Мурадян, это связано с тем, что многие воспринимают мат как способ выразить эмоции или снять стресс.
Ситуация с ненормативной лексикой на рабочем месте в России действительно вызывает много вопросов. Возможно, это связано с тем, что многие воспринимают мат как способ выразить эмоции или снять напряжение в стрессовых ситуациях, — считает Мурадян.
Он добавил, что в компании необходимо создать атмосферу взаимоуважения и профессионализма. По мнению эксперта, это можно сделать через обучение сотрудников, внедрение норм поведения. При этом важно, чтобы начальство подавало пример.
Отмечается, что реже всех матерятся на службе медики, бухгалтеры и финансисты. Лидерами по мату на рабочем месте стали Красноярский край (16%) и Ростовская область (13%). Каждый шестой (почти 16%) считает, что это нормально и допустимо.
Семейный психолог Дарья Бирвар заявила, что положительный пример родителей, которые не ругаются матом, отучит ребенка от употребления бранных слов. По ее словам, дети могли случайно услышать такую речь и начать бессознательно ее копировать.