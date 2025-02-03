Известная архитектор умерла в своей квартире в Москве

В Москве скончалась известная архитектор Элеонора Лихтенберг. Ей было 100 лет.

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О смерти сообщает mk.ru.

Ее не стало в воскресенье днем. Лихтенберг умерла в своей квартире, расположенной на Яковоапостольском переулке.

Издание напоминает, что она участвовала в проектировании Дворца пионеров, а также дачи Леонида Брежнева в Подмосковье.

Отец Элеоноры Яков Лихтенберг был удостоен Сталинской премии второй степени. Он разработал проект станции «Дворец советов», которая на сегодняшний день носит название «Кропоткинская».

Ранее сообщалось о смерти актера театра в Ярославле Олега Новикова. Ему было 64 года.