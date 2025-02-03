Опубликовано доказательство существования жизни после смерти

В Нидерландах опубликована книга, которая описывает 128 подтвержденных случаев «жизни после смерти». Ее авторами являются парапсихолог Титус Ривас, бывшая управляющая организацией Athanasia Foundation и ныне покойная Энни Дирвен и главный редактор издания «Возвращение» Международной ассоциации исследований околосмертного опыта Рудольф Смит, передает «Комсомольская правда».

Отмечается, что данная книга, получившая название «Я не умираю», является вторым изданием и вышла в августе 2023 года. В ней описано на 24 подтвержденных случая загробной жизни больше, чем в первой версии издания. Всего авторы книги смогли найти 128 доказательств «жизни после смерти».

Самыми убедительными случаями они считают те, где воскресшие сообщали, что видели себя со стороны. Подтверждениями их слов являются последующие рассказы о том, что происходило вокруг них, когда они считались мертвыми. В частности, они описывали, что делали врачи, медсестры, их разговоры, перемещения и реанимационные мероприятия.

Одним из самых ярких таких случаев авторы книги считают историю кардиолога Ллойда Руди, который рассказал об умершем у него на операционном столе пациенте. Его решили не реанимировать, посчитав случай безнадежным. Однако через более чем 20 минут пациент пришел в себя. После он рассказал, что видел, как медсестра наклеила на монитор компьютера листок для заметок чуть в стороне от других двух. Пациент рассказал об этом Руди и кардиолог признал, что увидеть это с операционного стола, не выйдя из тела, было невозможно.

Также доказательствами загробной жизни авторы «Я не умираю» считают эксперименты реаниматолога Сэм Парния, в ходе которых врачи 25 больниц США и Великобритании три года следили за людьми, у которых остановилось сердце, но они продолжали жить будучи подключенными к СЛР. Примерно пятая часть тех, кто смог вернуться с того света, рассказали о том, что они выходили из своих тел, видели и себя, и окружающих со стороны, а также спокойно осмысливали прежнюю жизнь. Кроме того у всех пациентов фиксировали всплески электрической активности в мозге, которые свойственны людям, находящимся в сознании и осмысленно о чем-то размышляющим или вспоминающим.