Путин постановил провести в 2025 году музыкальный конкурс "Интервидение"

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году международного музыкального конкурса "Интервидение".

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Его события состоятся на площадках Москвы и Московской области.

Председателем организационного комитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, наблюдательный совет конкурса возглавил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Идея организации свободного от политических влияний песенного конкурса возникла после того, как Россию отстранили от "Евровидения". Как ранее рассказывал сам Путин, инициативу поддержали в Китае. Пекин, по его словам, выступает в качестве ключевого партнера проекта, направленного на приумножение и популяризацию национальных песенных школ.