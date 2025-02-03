Синоптик рассказал об опасности глобального потепления для жизней людей
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об опасности глобального потепления для жизни людей. Об этом сообщает «Говорит Москва».
По словам Вильфанда, глобальное потепление является «очень негативным фактором», которое может увеличить риск смертности людей. Как рассказал синоптик, организм человека очень тяжело переносит «волны тепла», частота которых будет расти вместе с глобальным потеплением.
«Когда мы говорим о глобальном потеплении, наиболее ярко выраженный фактор — так называемые волны тепла, когда в течение длительного времени температура превышает норму на 5-7 градусов. Это происходит как минимум в течение недели. Это очень негативный фактор летом. Всемирная организация здравоохранения показала, что большое количество летальных исходов связано именно с волнами тепла. Человеческий организм тяжело это переживает. Зимой мы тоже переживаем волны тепла, когда оттепели все чаще и чаще встречаются», — рассказал он.
Ранее Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в тройку самых жарких в истории.