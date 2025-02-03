Синоптик рассказал об опасности глобального потепления для жизней людей

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об опасности глобального потепления для жизни людей. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По словам Вильфанда, глобальное потепление является «очень негативным фактором», которое может увеличить риск смертности людей. Как рассказал синоптик, организм человека очень тяжело переносит «волны тепла», частота которых будет расти вместе с глобальным потеплением.

« К о г д а м ы г о в о р и м о г л о б а л ь н о м п о т е п л е н и и , н а и б о л е е я р к о в ы р а ж е н н ы й ф а к т о р — т а к н а з ы в а е м ы е в о л н ы т е п л а , к о г д а в т е ч е н и е д л и т е л ь н о г о в р е м е н и т е м п е р а т у р а п р е в ы ш а е т н о р м у н а 5 - 7 г р а д у с о в . Э т о п р о и с х о д и т к а к м и н и м у м в т е ч е н и е н е д е л и . Э т о о ч е н ь н е г а т и в н ы й ф а к т о р л е т о м . В с е м и р н а я о р г а н и з а ц и я з д р а в о о х р а н е н и я п о к а з а л а , ч т о б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о л е т а л ь н ы х и с х о д о в с в я з а н о и м е н н о с в о л н а м и т е п л а . Ч е л о в е ч е с к и й о р г а н и з м т я ж е л о э т о п е р е ж и в а е т . З и м о й м ы т о ж е п е р е ж и в а е м в о л н ы т е п л а , к о г д а о т т е п е л и в с е ч а щ е и ч а щ е в с т р е ч а ю т с я » , — р а с с к а з а л о н .

Ранее Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в тройку самых жарких в истории.