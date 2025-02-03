Компания «Афиша» соединяет театральное искусство с гастрономическим

В рамках гастролей театра «Шалом» креативный спецпроект привлечёт новую аудиторию к спектаклям

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3 февраля 2025 года в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвящённая первым гастролям Московского еврейского театра «Шалом» на Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. Мероприятие стало важным событием в культурной жизни обеих столиц, а ключевую роль в организации гастролей сыграла компания «Афиша», которая не только поддержала проект, но и предложила креативные коллаборации с петербургскими заведениями.

По словам руководителя спецпроектов «Афиши» Анастасии Поляковой, компании важно не только рассказывать, а активно поддерживать культурно значимые инициативы, и гастроли театра «Шалом» под руководством Олега Липовецкого – безусловно, из их числа. Для привлечения новой аудитории и продвижения события, «Афиша» подготовила две уникальные коллаборации с петербургскими заведениями. В бистро Tel Aviv by Saviv до конца февраля гости смогут попробовать специальный сет, вдохновлённый спектаклями театра. А в кабаре ШУМ с 12 по 15 февраля будет доступно эксклюзивное комбо из бургера и коктейля по мотивам спектакля «Моня Цацкес — знаменосец». Кроме того, зрители, купившие билеты на гастроли, получат аперитив в подарок.

По словам художественного руководителя Московского еврейского театра «Шалом» Олега Липовецкого, за последние три года репертуар театра полностью обновился, включив в себя спектакли разных жанров — от сторителлинга до экспериментальных постановок. Андрей Соколов, заместитель художественного руководителя, поблагодарил «Афишу» за колоссальную поддержку, благодаря которой зрители смогут увидеть все грани репертуара в одном гастрольном туре.

Гастроли театра «Шалом» в Санкт-Петербурге стали ярким примером успешного сотрудничества между культурными институциями и бизнесом. Благодаря компании «Афиша» проект получил не только организационную, но и креативную поддержку, что сделало его ещё более значимым для культурной жизни Санкт-Петербурга.