В России увеличили штрафы за продажу детям вейпов и табака

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который увеличивает штрафы за правонарушения в сфере торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, а также кальянами. Как сообщает ТАСС, наказание за продажу табака, табачных изделий и вейпов детям выросло до 2 млн рублей.

Ранее штраф за продажу подобного товара несовершеннолетним составлял 40-60 тысяч рублей для физических лиц, 150-300 тысяч рублей для должностных и 1,5-2 млн рублей для юридических. Теперь физлица за нарушение заплатят от 200 до 300 тысяч рублей, должностные — от 500 до 700 тысяч рублей, а компании — от 1,5 до 2 млн рублей.

Также в 10 раз выросли штрафы за розничную и оптовую торговлю насваем, пищевой никотинсодержащей продукцией и снюсом. Для граждан он будет составлять от 150 до 200 тысяч рублей (ранее было 15-20 тысяч рублей), для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей (30-50 тысяч рублей ранее), а для юридических лиц — от 1 до 1,5 млн рублей (ранее — 100-150 тысяч рублей).

Также изменения коснутся наказаний за несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере розничной торговли продукцией, связанной с употребление табака и никотина. Для физлиц штраф увеличат до 10-20 тысяч рублей, для должностных лиц – до 30-50 тысяч рублей, а для компаний — до 90-120 тысяч. Документ вводит и штрафы за повторные нарушения: 20-30 тысяч рублей для граждан, 50-90 тысяч рублей для должностных лиц и 120-150 тысяч рублей для организаций.