Россиянам рассказали, как бороться с нашествием саранчи

Надвигающееся нашествие саранчи на многие регионы России несет серьезный риск для сельского хозяйства. О том, почему появилась эта проблема и как спасти растения, рассказал депутат и член комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов.

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По его словам, рост количества насекомых связан с тем, что зима в России была значительно теплее нормы. При этом время для того, чтобы принять необходимые меры для борьбы с саранчой, еще есть.

— В э т о м г о д у з и м а т е п л а я и м а л о с н е ж н а я . Э т о п р и в е л о к т о м у , ч т о в о м н о г и х р е г и о н а х п о с т р а д а л и о з и м ы е . С о о т в е т с т в у ю щ и е с л у ж б ы д о л ж н ы п р и н я т ь м е р ы д л я т о г о , ч т о б ы п р е д о т в р а т и т ь а н о м а л ь н о е н а ш е с т в и е с а р а н ч и и с в я з а н н ы е с э т и м б е д с т в и я . У н а с е с т ь с р е д с т в а з а щ и т ы р а с т е н и й и с р е д с т в а б о р ь б ы с н а с е к о м ы м и , — с к а з а л Сулейманов.

Парламентарий добавил, что больше всего от саранчи могут пострадать все зерновые и зернобобовые культуры. Он также объяснил, что саранче все равно, что уничтожать, поэтому любые растения находятся в зоне риска. По словам Сулейманова, это серьезная проблема не только для сельхозугодий, но и для лесов и прочих зеленых насаждений, сообщает 360.ru.

Более 20 регионов России могут столкнуться с нашествием саранчи, следует из доклада федерального Россельхозцентра при Минсельхозе. Для борьбы с насекомыми планируется создать специализированные отряды.