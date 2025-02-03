Россиянам рассказали, как бороться с нашествием саранчи
Надвигающееся нашествие саранчи на многие регионы России несет серьезный риск для сельского хозяйства. О том, почему появилась эта проблема и как спасти растения, рассказал депутат и член комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов.
По его словам, рост количества насекомых связан с тем, что зима в России была значительно теплее нормы. При этом время для того, чтобы принять необходимые меры для борьбы с саранчой, еще есть.
— В этом году зима теплая и малоснежная. Это привело к тому, что во многих регионах пострадали озимые. Соответствующие службы должны принять меры для того, чтобы предотвратить аномальное нашествие саранчи и связанные с этим бедствия. У нас есть средства защиты растений и средства борьбы с насекомыми, — сказал Сулейманов.
Парламентарий добавил, что больше всего от саранчи могут пострадать все зерновые и зернобобовые культуры. Он также объяснил, что саранче все равно, что уничтожать, поэтому любые растения находятся в зоне риска. По словам Сулейманова, это серьезная проблема не только для сельхозугодий, но и для лесов и прочих зеленых насаждений, сообщает 360.ru.
Более 20 регионов России могут столкнуться с нашествием саранчи, следует из доклада федерального Россельхозцентра при Минсельхозе. Для борьбы с насекомыми планируется создать специализированные отряды.