Юрия Николаева выписали из больницы

Телеведущий Юрий Николаев сообщил Агентству «Москва», что его выписали из больницы.

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По словам Николаева, реабилитация прошла успешно. Сейчас артиста ничего не беспокоит. Он находится дома, где отдыхает. Телеведущий поблагодарил всех, кто за него искренне переживал.

13 января Telegram-канал Mash сообщил, что Николаев провел два дня в реанимации после новогодних праздников. Телеведущий получил перелом бедра, когда споткнулся о мебель в своем доме. В больнице ему провели срочную операцию, после которой он лежал в реанимации. К моменту обнародования информации о госпитализации артиста в СМИ Николаева уже перевели в обычную палату.

18 января Telegram-канал Mash утверждал, что телеведущий якобы стал забывать свое имя, родных и место, в котором находится. Жена Николаева Элеонора опровергла это. Она уточнила, что разговаривала с ним и никаких трудностей не заметила.

Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым».