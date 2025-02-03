Мегазасуха и температурные рекорды: станет ли 2025 год одним из самых жарких в истории

По предварительным прогнозам специалистов, 2025 год войдет в пятерку или даже в тройку самых жарких на планете, но не установит рекорд, однако расчеты будут уточняться. «Вечерняя Москва» узнала у климатолога, руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, где будет аномальная жара в этом году.

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По его словам, во всем мире происходит изменение климата, которое отражается на повышении глобальной температуры воздуха. Последние два года стали самыми теплыми за весь период метеонаблюдений, однако сейчас сложно точно сказать, продолжит ли 2025 год эту тенденцию.

— В э т о м с в о ю р о л ь м о ж е т с ы г р а т ь х о л о д н о е э к в а т о р и а л ь н о е т е ч е н и е Л а - Н и н ь я , к о т о р о е с м е н и л о б о л е е т е п л у ю ф а з у . О н м о ж е т н е с к о л ь к о п р и т о р м о з и т ь п р о ц е с с п о в ы ш е н и я г л о б а л ь н о й т е м п е р а т у р ы . Н о , н е с о м н е н н о , т е м п е р а т у р а в о з д у х а в 2 0 2 5 г о д у б у д е т з н а ч и т е л ь н о в ы ш е , ч е м в п р е д ы д у щ и е д е с я т и л е т и я , — с к а з а л о н .

Специалист отметил, что на данный момент крайне сложно предугадать, где в летние месяцы установится блокирующие антициклоны, которые приводят к очень жаркой погоде. Также сложно сказать, в каких регионах в зимние месяцы установится юго-западный и западный перенос тепла далеко на север, как это было в январе этого года на европейской территории нашей страны, что привело к новым абсолютным температурным рекордам.

— Т а к о е с е й ч а с с п р о г н о з и р о в а т ь к р а й н е с л о ж н о , н о с н а и б о л ь ш е й в е р о я т н о с т ь ю п р о д о л ж а т с я з а с у ш л и в ы е п о г о д н ы е у с л о в и я н а з а п а д е США, поэтому в западной части ближе к Калифорнии происходят пожары. В этом регионе будет продолжаться период мегазасухи. Также в западной и центральной Европе есть признаки того, что предстоящее лето будет очень жарким, — считает Шувалов.

Кроме того, нельзя исключать, что сухая и жаркая погода захватит Якутию и Дальний Восток. Ситуация с лесными пожарами в этих регионах нашей страны только ухудшается из-за погодных аномалий. В этом регионе ожидается высокая температура воздуха в 2025 году, заключил климатолог.

Январь 2025 года побил рекорд по плюсовой температуре за 245-летнюю историю столичных инструментальных наблюдений. В среднем за весь январь температура в столице приблизилась к нулю с точностью до сотых долей градуса, в то время как современная климатическая норма составляет минус 6,2 градуса.