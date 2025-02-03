Гладков раскритиковал мэра Белгорода за "превращение города в помойку"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе совещания регионального правительства раскритиковал чиновников за грязь на улицах, в первую очередь — в Белгороде. Его слова приводит РБК.

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Он подчеркнул, что его не удовлетворяет состояние улиц.

« Х о ж у н о г а м и , т о ч н о т а к ж е , к а к и в с е , п р и н о ш у г р я з ь д о м о й . Ж и в у в ц е н т р е Б е л г о р о д а . З д е с ь о б и ж а т ь с я н е н у ж н о . Э т о в а ш и п о л н о м о ч и я » , — с к а з а л о н , о б р а щ а я с ь к м э р у г о р о д а В а л е н т и н у Д е м и д о в у и г л а в а м д р у г и х н а с е л е н н ы х п у н к т о в .

Гладков призвал вывести технику и убрать город.

« Б е л г о р о д к р а й н е г р я з н ы й , В а л е н т и н В а л е н т и н о в и ч . П о с м о т р и т е , в о ч т о п р е в р а щ а е т с я — в п о м о й к у » , — у к а з а л г л а в а р е г и о н а .

Гладков отметил, что областные города превращаются в «грязные и замусоренные территории» в связи с отсутствием снега, повышенной влажностью и военной техники, на колесах «растаскивающей чернозем по дорогам». Он согласился, что навести порядок в приграничных районах в данный момент сложно, но подчеркнул, что в Белгороде «простой коммунальной техники недопустим».

3 февраля Гладков сообщил, что два села в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ.