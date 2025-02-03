Супруга Василия Ливанова пожаловалась на ложь о ее муже

Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена рассказала, что кто-то постоянно запускает фейковые новости о состоянии здоровья ее мужа. На большое количество дезинформации женщина пожаловалась в интервью kp.ru.

По ее словам, в СМИ часто придумывают детали и сгущают краски, чтобы получить больше просмотров.

« К т о - т о п о с т о я н н о з а п у с к а е т и н ф о р м а ц и ю б е з и с т о ч н и к а , с п р и д у м а н н ы м и д е т а л я м и д л я у с и л е н и я э ф ф е к т а . Э т о в с е п е р е п и с ы в а ю т . Я в э т о й и г р е у ч а с т в о в а т ь н е х о ч у , э т о п р о с т о о г о р ч а е т , и н е в ы г л я д и т и с к р е н н е й з а б о т о й о з д о р о в ь е » , — с о о б щ и л а Е л е н а .

Ранее стало известно, что супруга Василия Ливанова Елена опровергла информацию об очередной экстренной реанимации артиста, известного всем по роли Шерлока Холмса в советской экранизации произведений Артура Конан Дойля.