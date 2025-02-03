Россиянина на инвалидной коляске привезли и бросили в подъезде дома

В Красноярске мужчину на инвалидной коляске привезли и бросили в подъезде дома на улице Королева. Об этом стало известно порталу Ngs24.ru.

© Lenta.ru

Одна из собеседниц российского издания отметила, что мужчина живет у них уже третьи сутки. По ее версии, инвалида могла бросить некая владелица гостиницы, где мужчина находился последнее время.

« О н о д е т ч и с т о , ч е м у я б ы л а у д и в л е н а , о т н е г о н е п а х н е т , н о с е й ч а с у ж е н а ч н е т , е с л и т р о е с у т о к с и д и т . Б у т ы л к а в о д ы н а б а т а р е е у н е г о и в с е , к а к и е - т о п а к е т и к и » , — п о д е л и л а с ь ж е н щ и н а .

Россиянка отметила, что обратилась за помощью в полицию и социальные службы. Однако прибывшие оперативники и волонтеры отказались забирать больного мужчину.

Сам оказавшийся в затруднительном положении красноярец по имени Андрей рассказал, что потерял ноги два года назад — их пришлось ампутировать из-за болезни, связанной с закупоркой сосудов.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина бросила ребенка-инвалида в столовой и ушла искать работу.