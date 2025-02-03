В России хотят полностью запретить рекламу пива

В России выступили за введение запрета рекламы пива на телевидении. Соответствующие поправки готовят депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду», заявил ее лидер Сергей Миронов.

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Депутат обратил внимание на то, что телеэфир, в том числе спортивных каналов, «забит рекламой безалкогольного пива». Он отметил, что такие видеоролики точно нельзя назвать «пропагандой здорового образа жизни». Миронов призвал не заниматься самообманом.

Как уточнил он, в действительности это продвижение брендов, в линейке которых пиво без градусов занимает всего 2,2%. Маркетологи стремятся повысить узнаваемость бренда, и им удается это сделать, добавил Миронов.

Такая реклама нацелена на молодежь, она связывает потребление пивной продукции с позитивными эмоциями, отметил депутат. По его словам, безалкогольное пиво следует сделать «безрекламным».

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на базу Роспатента сообщил, что холдинг «Объединенные пивоварни» (ОПХ; бывшая Heineken) подал заявку на регистрацию торгового знака Gold Bier Pilsner по 32-му классу МКТУ, включающему пиво и безалкогольные напитки.