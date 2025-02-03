Тысячи жителей российского села оставили без воды на пять дней

Поселок Грицовский Тульской области остался без воды на пять дней. О ситуации с водоснабжением в своем Telegram-канале пишет глава районной администрации Андрей Шубчинский.

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Подачу ресурса отключили еще 30 января из-за поломки расходомера на поселковой станции очистки воды. Без показаний этого прибора, как сообщается, станция функционировать не может. Проблема с оборудованием не решена до сих пор — ни расходомера той же модели, ни аналогов у поставщика в данный момент нет. В результате уже пять дней водоснабжения лишены 5,6 тысячи сельчан.

Помимо местных коммунальщиков, к работам на станции привлечена подрядная фирма из Ростова. Организован подвоз питьевой воды, также в населенном пункте установлены водоматы.

« И з - з а с и л ь н о г о у х у д ш е н и я к а ч е с т в а в о д ы , у б е д и т е л ь н а я п р о с ь б а в п и щ е в ы х ц е л я х и с п о л ь з о в а т ь б у т и л и р о в а н н у ю в о д у . Д л я э т и х ц е л е й н а т е р р и т о р и и п о с е л к а и м е е т с я п я т ь с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х т о ч е к п р о д а ж и в о д ы » , — и н с т р у к т и р у ю т с е л ь ч а н .

Жителям обещают произвести перерасчет за «коммуналку».

В январе из-за прорыва на сетях без воды остался город Питкяранта. Авария за последние пару месяцев фиксируется второй раз: подачу ресурса в этом карельском городе отключали лишь в декабре. При этом население Питкяранты на 2023 год составляло 8094 человека.