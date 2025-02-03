Внучка Ельцина раскрыла правду о семье первого президента РФ

Внучка первого президента России Бориса Ельцина рассказала, что первая леди Наина Ельцина всегда мечтала о простой и тихой семейной жизни.

По словам проживающей в Лондоне 22-летней Марии Юмашевой, бабушка избегала публичности и стремилась не афишировать личную жизнь.

« О н а в ы х о д и л а з а м у ж з а с т р о и т е л я . Д а , с а м о г о к р а с и в о г о , с т а т н о г о , в и д н о г о п а р н я ф а к у л ь т е т а . О т в е р г в с е х в л ю б л е н н ы х в н е г о п о д р у ж е к - с т у д е н т о к и в ы б р а л е е . А о н а х о т е л а с п о к о й н о й с е м е й н о й ж и з н и р я д о м с л ю б и м ы м ч е л о в е к о м » , — п р и в о д и т е е Юмашевой StarHit.

Она отметила, что бабушка была счастлива, когда Борис Николаевич принял решение уйти в отставку. После его знаменитого обращения к россиянам 31 декабря 1999 года, Наина Ельцина плакала от радости.

« К а к о н а м н е н е р а з г о в о р и л а , с а м ы м с ч а с т л и в ы м д н е м д л я н е е с т а л о 3 1 д е к а б р я 1 9 9 9 г о д а , к о г д а д е д у ш к а о б ъ я в и л , ч т о о н у х о д и т с п о с т а . О н а п л а к а л а , н е в е р я , ч т о э т о о с в о б о ж д е н и е с л у ч и л о с ь » , - з а в е р и л а Юмашева.

По ее словам, Борис Ельцин расцвел после отставки, помолодел, а вместе с ним помолодела и бабушка. Мария также заверила, что Наина Иосифовна никогда не давала советов мужу и не участвовала в его политической деятельности.

« О н а н и к о г д а н е в м е ш и в а л а с ь в п о л и т и к у , т а к у н и х в с е м ь е б ы л о у с т р о е н о . Д е с я т ь л е т , ч т о д е д у ш к а б ы л п р е з и д е н т о м Р о с с и и , о н а б ы л а р я д о м , д а ж е в с а м ы е д р а м а т и ч н ы е м о м е н т ы » , — з а к л ю ч и л а н а с л е д н и ц а п о л и т и к а .

Напомним, Мария Юмашева проживает в Лондоне и состоит в отношениях с сыном беглого российского олигарха Бориса Березовского, скончавшегося в 2013 году при странных обстоятельствах. Ранее наследница Ельцина встречалась с футболистом Федором Смоловым.

Ранее в Москве открылась выставка фоторабот Марии Юмашевой. Она посвящена супруге политика Наине Ельциной и называется «Моя бабушка — первая леди».