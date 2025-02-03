Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Чернова
На 72-м году жизни скончалась советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ Евгения Чернова, театральный педагог. Кончину артистки 30 января подтвердил в социальной сети "ВКонтакте" Институт театрального искусства им. Кобзона. Причина смерти не раскрывается.
1 февраля близкие и коллеги простились с Евгенией Черновой в траурном зале Митинского крематория.
"С 2015 года и до самой смерти она трудилась в Институте театрального искусства имени Кобзона. С 2016 по 2019 годы возглавляла кафедру сценической речи нашего учебного заведения. Она активно занималась подготовкой молодых актеров, делилась своим богатым опытом и знаниями, помогая им раскрыть свой творческий потенциал", - сообщается в некрологе.
Будущий педагог родилась в 1953 году, окончила ГИТИС, с 1977 года служила в Московском театре мимики и жеста. Она озвучивала роли во всех основных спектаклях театра с 1977 по 2010 годы.