Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Чернова

На 72-м году жизни скончалась советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ Евгения Чернова, театральный педагог. Кончину артистки 30 января подтвердил в социальной сети "ВКонтакте" Институт театрального искусства им. Кобзона. Причина смерти не раскрывается.

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1 февраля близкие и коллеги простились с Евгенией Черновой в траурном зале Митинского крематория.

" С 2 0 1 5 г о д а и д о с а м о й с м е р т и о н а т р у д и л а с ь в И н с т и т у т е т е а т р а л ь н о г о и с к у с с т в а и м е н и К о б з о н а . С 2 0 1 6 п о 2 0 1 9 г о д ы в о з г л а в л я л а к а ф е д р у с ц е н и ч е с к о й р е ч и н а ш е г о у ч е б н о г о з а в е д е н и я . О н а а к т и в н о з а н и м а л а с ь п о д г о т о в к о й м о л о д ы х а к т е р о в , д е л и л а с ь с в о и м б о г а т ы м о п ы т о м и з н а н и я м и , п о м о г а я и м р а с к р ы т ь с в о й т в о р ч е с к и й п о т е н ц и а л " , - с о о б щ а е т с я в н е к р о л о г е .

Будущий педагог родилась в 1953 году, окончила ГИТИС, с 1977 года служила в Московском театре мимики и жеста. Она озвучивала роли во всех основных спектаклях театра с 1977 по 2010 годы.