В России вводится режим высылки для нелегальных мигрантов

Нелегальные мигранты будут заноситься в реестр контролируемых лиц, который будет опубликован на официальном сайте МВД России.

« В к л ю ч е н и е в р е е с т р в л е ч е т д л я и н о с т р а н ц а р я д д о п о л н и т е л ь н ы х о г р а н и ч е н и й п р а в : з а п р е т м е н я т ь м е с т о ж и т е л ь с т в а ( п р е б ы в а н и я ) б е з р а з р е ш е н и я п о л и ц и и , в ы е з ж а т ь з а п р е д е л ы р е г и о н а , р е г и с т р и р о в а т ь н а с е б я н е д в и ж и м о е и м у щ е с т в о и т р а н с п о р т н ы е с р е д с т в а , о г р а н и ч е н и е в п р а в е у п р а в л я т ь т р а н с п о р т н ы м с р е д с т в о м , з а к л ю ч а т ь б р а к , о т к р ы в а т ь б а н к о в с к и й с ч е т и п р . » , – о б ъ я с н и л а ю р и с т И р и н а С и в а к о в а .

Если контролируемое лицо дважды и более не выполнит установленные обязанности, будут приняты решения о его депортации, а также о задержании в специальном учреждении на срок до 48 часов. Это регулируется Федеральным законом от 08.08.2024 № 260-ФЗ.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Медведев призвал выдворять из России мигрантов-наркоманов.