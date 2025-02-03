С 5 февраля в России вводится режим высылки для нелегальных мигрантов
Нелегальные мигранты будут заноситься в реестр контролируемых лиц, который будет опубликован на официальном сайте МВД России.
«Включение в реестр влечет для иностранца ряд дополнительных ограничений прав: запрет менять место жительства (пребывания) без разрешения полиции, выезжать за пределы региона, регистрировать на себя недвижимое имущество и транспортные средства, ограничение в праве управлять транспортным средством, заключать брак, открывать банковский счет и пр.», – объяснила юрист Ирина Сивакова.
Если контролируемое лицо дважды и более не выполнит установленные обязанности, будут приняты решения о его депортации, а также о задержании в специальном учреждении на срок до 48 часов. Это регулируется Федеральным законом от 08.08.2024 № 260-ФЗ.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Медведев призвал выдворять из России мигрантов-наркоманов.