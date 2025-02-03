Ряду российских регионов спрогнозировали 30-градусные морозы

В начале недели на Урале и в Сибири прогнозируются сильные морозы. Каким регионам ожидать резкого похолодания, агентству Роман Вильфанд.

В ночь на понедельник и вторник на севере Урала, в Ханты-Мансийском (ХМАО) и Ямало-Ненецком автономных округах (ЯНАО) температура опустится до 30-35 градусов ниже нуля. Дневные температуры составят от минус 21 до минус 26 градусов. Однако вскоре, по сведениям синоптика, в регионе вновь потеплеет: если в начале недели температура будет ниже нормы на 4-6 градусов, то уже к концу она поднимется до минус 10 днем и минус 15 ночью.

В начале недели на юге Урала, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях столбики термометров не покажут больших изменений. Ночью температура останется на отметке в минус 10 градусов, днем воздух прогреется до минус 5. Но к концу недели холод придет и сюда: ночью воздух остынет до минус 15 градусов, а днем показатели составят 7-10 градусов ниже нуля.

Ранее о сильных осадках предупредили жителей Краснодарского края и Крыма. Метеорологи оценивают погоду в регионе как «сложную и опасную»: возможны дождь, мокрый снег и гололедно-изморозевые отложения.