Умер актер из "Назад в будущее" Джон Эрвин

Ушел из жизни Джон Эрвин, американский актер и артист озвучания. Голосом Эрвина, в частности, говорит главный герой франшизы "Хи-Мэн и Властелины Вселенной", ставший мемом.

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Артист скончался еще в декабре в своем доме в Калифорнии - вскоре после 88-летия, но известно об этом стало только сейчас, передает 31 января THR со ссылкой на представителя звезды. Причины смерти - естественные.

Джон Эрвин родился в 1936-м в Массачусетсе. Как актер дебютировал в середине 1950-х. Активно озвучивал рекламу. В списке работ - "Сыромятная плеть" с Иствудом, "Шоу Арчи" и "Сабрина - маленькая ведьма", "Бэйб: Четвероногий малыш", сиквел "Назад в будущее", "Гриффины".