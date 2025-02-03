Уральские дети копались в мусорке в поисках еды

Правоохранители проверили семью с детьми, которые искали съестное в мусорных контейнерах в Челябинске.

Инспектор по делам несовершеннолетних опросил законного представителя семьи и проверил условия проживания, сообщили в пресс-службе МВД по региону. Факты неисполнения родителями обязанностей в отношении несовершеннолетних девочек не выявлены - с семьей также провели беседу.

По рассказам очевидцев в соцсетях девочки искали в контейнерах еду и говорили подходящим к ним людям, что дома нечего кушать. Дети 14 и 8 лет вытаскивали из мусорки пакеты и раскладывали найденные остатки еды по карманам одежды.

Ранее "СП" рассказывала о чудовищном происшествии в Миассе, где компания детей надругались над своей одноклассницей с особенностями развития.

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