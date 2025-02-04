В Екатеринбурге в библиотеку вернули книгу спустя 106 лет

В фонд екатеринбургской библиотеки имени Белинского совершенно неожиданно вернулась книга, выданная на руки читателю целых 106 лет назад.

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Местный житель 30 января принес в библиотеку издание 1908 года "Внимание и интерес при обучении" под редакцией А. И. Анастасьева.

" В к н и г у б ы л в л о ж е н л и с т с з а п и с ь ю о т о м , ч т о о н а в з я т а в и ю л е 1 9 1 9 г о д а , а д о л ж н а б ы т ь в о з в р а щ е н а ч е р е з м е с я ц . К с о ж а л е н и ю , л и с т н е с о х р а н и л с я . Н о с о х р а н и л а с ь с т а р а я п е ч а т ь Б е л и н к и " , - рассказали в библиотеке.

Согласно аннотации, книга содержит дидактический очерк, обозревающий проблему внимания: сущность и механизм процесса, развитие внимательности, виды интереса при обучении школьников.

Достоверно не известно, почему библиотечную собственность не вернули вовремя, но в Белинке напомнили, что "14 июля 1919 года в Екатеринбург вошла Красная Армия и окончательно установила свою власть. Так что додумывайте сами, что могло произойти".

Возвращенное издание отправится на полку в отделе редких книг.

" Д о с т о й н о к н и г и р е к о р д о в . П о з д р а в л я ю , д е в о ч к и ! К а к б у д е т е в ф о н д п р и н и м а т ь ? " , - с п р а ш и в а ю т п о д п и с ч и к и с о о б щ е с т в а б и б л и о т е к и в о " В К о н т а к т е " ? " С р а д о с т ь ю " , - о т в е т и л и в Б е л и н к е .

На вопрос - какой штраф за положен за такую солидную просрочку? - отшучиваются: столько же лет придется расплачиваться.