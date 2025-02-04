В Екатеринбурге в библиотеку вернули книгу спустя 106 лет
В фонд екатеринбургской библиотеки имени Белинского совершенно неожиданно вернулась книга, выданная на руки читателю целых 106 лет назад.
Местный житель 30 января принес в библиотеку издание 1908 года "Внимание и интерес при обучении" под редакцией А. И. Анастасьева.
"В книгу был вложен лист с записью о том, что она взята в июле 1919 года, а должна быть возвращена через месяц. К сожалению, лист не сохранился. Но сохранилась старая печать Белинки", - рассказали в библиотеке.
Согласно аннотации, книга содержит дидактический очерк, обозревающий проблему внимания: сущность и механизм процесса, развитие внимательности, виды интереса при обучении школьников.
Достоверно не известно, почему библиотечную собственность не вернули вовремя, но в Белинке напомнили, что "14 июля 1919 года в Екатеринбург вошла Красная Армия и окончательно установила свою власть. Так что додумывайте сами, что могло произойти".
Возвращенное издание отправится на полку в отделе редких книг.
"Достойно книги рекордов. Поздравляю, девочки! Как будете в фонд принимать?", - спрашивают подписчики сообщества библиотеки во "ВКонтакте"? "С радостью", - ответили в Белинке.
На вопрос - какой штраф за положен за такую солидную просрочку? - отшучиваются: столько же лет придется расплачиваться.