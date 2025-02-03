В российском регионе началась борьба за пост смотрящего за областью

В Екатеринбурге началась борьба за пост смотрящего за областью. Об этом сообщает Telegram-канал Е1.ru.

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По данным издания, пока влияние сохраняет за собой Гия Свердловский, к нему обращаются для решения споров, но считается что он отошел отдел. Поэтому каждая группировка пытается продвинуть своего кандидата на должность смотрящего. Особенно активны в этой борьбе «трофинские» и «визовские».

По словам собеседника издания, «трофинские» предлагают на пост смотрящего Художника, а «визовские» — освободившегося из заключения Олега Смирнова. На сходках с авторитетными москвичами уральцы ненавязчиво продвигают своих кандидатов, изучая их послужной список.

Ранее сообщалось, что бывший смотрящий за российским городом Хитрик попал под суд из-за мошенницы.