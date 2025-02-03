Умерла звезда мыльной оперы "Богатые тоже плачут"

Ушла из жизни Карилу Наварро, мексиканская актриса кино, сериалов и т.н. теленовелл - латиноамериканских мыльных опер.

© Соцсети

Карилу сыграла, в частности, в шестидесяти эпизодах шоу "Богатые тоже плачут" в 2022-м - это ремейк знаменитого телехита с Вероникой Кастро.

Наварро снималась с 1990-х: "Любовь во время истории", "Как невеста", "Жена Иуды", более ста серий "мыла" "Судьба", "Блудная дочь" и другие проекты. Последнее появление на экране - "В полночь" 2023-го.

О кончине актрисы в возрасте 65 лет сообщает Univision со ссылкой на ее агентство. Детали не обнародованы.