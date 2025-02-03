В Мариуполе утвердили новые флаг и герб города

Новые официальные символы Мариуполя утвердили в городском округе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы города Олег Моргун. Как отметил градоначальник, символы были утверждены накануне депутатами горсовета.

« Н о в ы е ф л а г и г е р б р а з р а б о т а н ы п р о ф и л ь н ы м и с п е ц и а л и с т а м и н а о с н о в а н и и р а н е е с у щ е с т в о в а в ш и х г е р б о в г о р о д а . . . п о л у ч е н а и х э к с п е р т и з а з а п о д п и с ь ю п р е д с е д а т е л я Г е р а л ь д и ч е с к о г о С о в е т а , Г о с у д а р с т в е н н о г о г е р о л ь д м е й с т е р а Г . В . В и л и н б а х о в а » , — н а п и с а л М о р г у н в T e l e g r a m - к а н а л е .

Глава города отметил, что бело-синее решение герба обозначает расположение Мариуполя на берегу Азовского моря и исторические особенности его основания переселенцами из Греции. В верхней половине символа помещен серебряный (белый) цвет, символизирующий металлургию — одну из экономических основ Мариуполя. Кроме того, на гербе изображен якорь, так как город — важный морской порт. При этом фигура, являющаяся одним из древнейших христианских символов, соединяет историю двух использовавшихся ранее гербов Мариуполя.

« Ф л а г с о с т а в л е н н а о с н о в е г е р б а г о р о д с к о г о о к р у г а и п о в т о р я е т е г о с и м в о л и к у » , — у к а з а л М о р г у н .

Ранее в Мариуполе открыли железнодорожный вокзал, напоминает 360.ru.