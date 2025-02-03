В трех российских аэропортах ввели план «Ковер»

Утром в понедельник, 3 февраля, в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы ввели ограничения на вылет и посадку самолетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В сообщении подчеркивается, что ограничения с 07:44 (по московскому времени) были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности.

URA.ru утверждает, что в аэропортах ввели план «Ковер».

За несколько часов до этого временные ограничения на полеты вводились в аэропортах Астрахани, Волгограда, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. К утру 3 февраля ограничения были сняты.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что за ночь 3 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников: 27 дронов над территорией Ростовской области, 25 – над Волгоградской областью, семь - над Астраханской областью. Еще пять беспилотников были уничтожены над территорией Воронежской области, четыре – над Белгородской и два над Курской областью.