Е1: в Екатеринбурге развернулась борьба за должность смотрящего за регионом
В Екатеринбурге активизировалась борьба за должность "смотрящего" за Свердловской областью. Об этом сообщает региональное издание Е1. "Пока свое влияние сохраняет Гия Свердловский, хотя формально он считается отошедшим от дел", — отметил собеседник издания на условиях анонимности.
По его словам, у Свердловского проблемы со здоровьем в силу возраста, а также к нему "накопилось много вопросов", в связи с этим каждая группировка пытается продвинуть своего человека. Особенно активны "трофинские" и "визовские", пишет Е1. По данным издания, "трофинские" предлагают на пост "смотрящего" Художника, который "не запятнал себя сотрудничеством с органами", а "визовские" — освободившегося из мест заключения Олега Смирнова.
"На сходках с авторитетными москвичами уральцы ненавязчиво продвигают своих кандидатов в "смотрящие". Они смотрят послужной список претендента, его преимущества", — добавил портал.
9 января сообщалось, что в Сахалинской области под стражу заключили "смотрящего" — 49-летнего жителя города Томари. На него завели уголовное дело по статье 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"). Как считает следствие, в апреле 2019 года лица "с безоговорочным преступным авторитетом" выбрали мужчину "смотрящим". После этого он по декабрь 2024 года "осуществлял организационно-распорядительные функции" среди тех, кто находился в исправительных учреждениях области, а также пропагандировал "воровские" традиции.