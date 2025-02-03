В Екатеринбурге развернулась борьба за должность смотрящего за регионом

В Екатеринбурге активизировалась борьба за должность "смотрящего" за Свердловской областью. Об этом сообщает региональное издание Е1. "Пока свое влияние сохраняет Гия Свердловский, хотя формально он считается отошедшим от дел", — отметил собеседник издания на условиях анонимности.

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По его словам, у Свердловского проблемы со здоровьем в силу возраста, а также к нему "накопилось много вопросов", в связи с этим каждая группировка пытается продвинуть своего человека. Особенно активны "трофинские" и "визовские", пишет Е1. По данным издания, "трофинские" предлагают на пост "смотрящего" Художника, который "не запятнал себя сотрудничеством с органами", а "визовские" — освободившегося из мест заключения Олега Смирнова.

" Н а с х о д к а х с а в т о р и т е т н ы м и м о с к в и ч а м и у р а л ь ц ы н е н а в я з ч и в о п р о д в и г а ю т с в о и х к а н д и д а т о в в " с м о т р я щ и е " . О н и с м о т р я т п о с л у ж н о й с п и с о к п р е т е н д е н т а , е г о п р е и м у щ е с т в а " , — д о б а в и л п о р т а л .

9 января сообщалось, что в Сахалинской области под стражу заключили "смотрящего" — 49-летнего жителя города Томари. На него завели уголовное дело по статье 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"). Как считает следствие, в апреле 2019 года лица "с безоговорочным преступным авторитетом" выбрали мужчину "смотрящим". После этого он по декабрь 2024 года "осуществлял организационно-распорядительные функции" среди тех, кто находился в исправительных учреждениях области, а также пропагандировал "воровские" традиции.