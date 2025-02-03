В 2025 году россиян ждет единственная шестидневка: детали нового графика

По ее словам, рабочий день 1 ноября будет сокращенным, так как выходной с субботы, 1 ноября, перенесли на понедельник, 3 ноября. Это изменение связано с постановлением правительства об утверждении праздничных и выходных дней на 2025 год.

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Таким образом, праздничные выходные в честь Дня народного единства продлятся с 2 по 4 ноября. День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, был учрежден в 2004 году и стал важным государственным праздником, символизирующим единство и сплоченность народа, передает РИА Новости.

Напомним, ранее эксперт раскрыла, куда перенесли праздничный выходной в феврале.