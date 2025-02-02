Мошенники атаковали пользователей популярного маркетплейса
Мошенники организовали фишинговую атаку от имени популярного маркетплейса Ozon, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Пользователей заманивают на сторонний сайт, где предлагается промокод на 10 тысяч рублей. Однако, чтобы его получить, нужно связаться с «личным менеджером» через WhatsApp. Далее люди рискуют потерять доступ к своей учетной записи и конфиденциальным данным.
Фишинговая атака от имени Ozon. На сайте предлагают получить промокод на 10 тысяч рублей в честь дня рождения, но для этого нужно связаться с «личным менеджером» через WhatsApp, — говорится в сообщении.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ozon, сайт, о котором идет речь, уже заблокирован. Представители маркетплейса попросили пользователей быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам.
Telegram-канал Mash ранее сообщил, что топ-менеджер «Лаборатории Касперского» 67-летний Вениамин Гинодман отдал мошенникам 10 млн рублей. По сведениям канала, аферисты представились руководителями службы безопасности с работы, сотрудниками Росфинмониторинга и силовиками. Они рассказали, что кто-то взломал его личные аккаунты и собирается от его имени отправить деньги на поддержку ВСУ.