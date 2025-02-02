Мошенники атаковали пользователей популярного маркетплейса

Мошенники организовали фишинговую атаку от имени популярного маркетплейса Ozon, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

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Пользователей заманивают на сторонний сайт, где предлагается промокод на 10 тысяч рублей. Однако, чтобы его получить, нужно связаться с «личным менеджером» через WhatsApp. Далее люди рискуют потерять доступ к своей учетной записи и конфиденциальным данным.

Ф и ш и н г о в а я а т а к а о т и м е н и O z o n . Н а с а й т е п р е д л а г а ю т п о л у ч и т ь п р о м о к о д н а 1 0 т ы с я ч р у б л е й в ч е с т ь д н я р о ж д е н и я , н о д л я э т о г о н у ж н о с в я з а т ь с я с « л и ч н ы м м е н е д ж е р о м » ч е р е з W h a t s A p p , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ozon, сайт, о котором идет речь, уже заблокирован. Представители маркетплейса попросили пользователей быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что топ-менеджер «Лаборатории Касперского» 67-летний Вениамин Гинодман отдал мошенникам 10 млн рублей. По сведениям канала, аферисты представились руководителями службы безопасности с работы, сотрудниками Росфинмониторинга и силовиками. Они рассказали, что кто-то взломал его личные аккаунты и собирается от его имени отправить деньги на поддержку ВСУ.