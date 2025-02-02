Марина Куликова рассказала об отношении к российским актерам в Европе

Мария Куликова рассказала об отношении к российским актерам за рубежом.

Звезда «Склифосовского» заявила, что она не видела негативного отношения со стороны европейцам к россиянам. По словам актрисы, она очень много путешествует, из-за чего приходится общаться с людьми разных национальностей. Куликова призналась, что уже успела посетить Францию, Италию, Испанию и Австрию, где к ней уважительно и дружелюбо относились местные жители.

Именно по этой причине Мария считает, что российские актеры могут спокойно сниматься в кино на западе, если им это необходимо.

Людмила Поргина уехала из России

Кроме того Куликова напомнила, что совсем недавно российского актера Юру Борисова выдвинули на премию «Оскар».

« В Е в р о п е р у с с к и х в е з д е п р и н и м а ю т о ч е н ь т е п л о , п о т о м у ч т о в е з д е ж и в у т л ю д и , в с е з а н я т ы с о б о й , с е м ь е й , ж и л ь е м , е д о й , с в о и м и п у т е ш е с т в и я м и , с о б а к а м и , п о ж и л ы м и р о д и т е л я м и . Н и к т о к а ж д ы й д е н ь н е в ы х о д и т н а т р и б у н у и н е р е ш а е т г л о б а л ь н ы е в о п р о с ы . В с е з а н и м а ю т с я с в о и м и п р о б л е м а м и в о в с е м м и р е , б е з и с к л ю ч е н и я » , — з а я в и л а а к т р и с а в б е с е д е с и з д а н и е м ТАСС.

Ранее мы писали о том, что Мария Куликова впервые откровенно высказалась о новом муже.

Также сообщалось, что стало известно, какая роль не достанется номинированному на «Оскар» Юре Борисову.