Стало известно о влиянии Ла-Нинья и Эль-Ниньо на Россию

На Земле в настоящее время наблюдается климатическое явление, известное как Ла-Нинья, для которого характерно понижение температуры водной поверхности в экваториальной зоне Тихого океана, рассказал Ura.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ла-Нинья представляет собой одну из фаз Южного колебания (ENSO), которые чередуются каждые два-семь лет и влияют на климат по всему земному шару. Данное явление характеризуется снижением температуры воды до 3 градусов. Его антагонист, Эль-Ниньо, наоборот, вызывает повышение температуры воды на схожую величину.

По данным синоптика, явление продлится до апреля 2025 года, но в марте может перейти в нейтральную фазу.

Вильфанд пояснил, что никакой опасности для россиян Ла-Нинья не представляет. Вместе с тем, добавил он, его влияние на умеренные широты по-прежнему изучают специалисты.

Метеоролог уточнил, что большую опасность представляет другая фаза ENSO — Эль-Ниньо. При активизации этого явления происходит повышение температуры поверхности Тихого океана, что способствует учащению формирования тропических циклонов — тайфунов.

Негативные аспекты, к которым приводит явление Эль-Ниньо, в основном сказываются на Приморском крае, на Сахалине и Юге Хабаровского края, заметил Вильфанд.