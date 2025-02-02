Умер главред старейшего литературного журнала России

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Ушел из жизни новосибирский писатель, журналист, руководитель старейшего литературного журнала России Михаил Николаевич Щукин. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Михаил Щукин скончался в возрасте 71 года.

« У ш е л и з ж и з н и н о в о с и б и р с к и й п и с а т е л ь , л а у р е а т м н о г и х л и т е р а т у р н ы х п р е м и й М и х а и л Н и к о л а е в и ч Щ у к и н . . . Д о л г и е г о д ы о н в о з г л а в л я л и з д а т е л ь с к и й д о м « С и б и р с к а я г о р н и ц а » и с т а р е й ш и й н а п л а н е т е р у с с к о я з ы ч н ы й л и т е р а т у р н ы й ж у р н а л « С и б и р с к и е о г н и » , — н а п и с а л Т р а в н и к о в .

Он отметил, что при Щукине журнал стал одним из самых успешных литературных изданий России.

Щукин также написал книги, ставшие золотым фондом сибирской литературы. Это романы «Имя для сына», «Ямщина», «Конокрад», «Черный буран», «Каторжная воля» и другие.

Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким Михаила Николаевича.