Сурок Сергей сделал предсказание о погоде в России

Подопечный тульского областного экзотариума сурок Сергей предсказал теплую и раннюю весну. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Сообщается, что Сергей активно вышел к миске с едой в День Сурка — согласно традиции, это значит, что весна в Россию придет рано и будет теплой. Если бы Сергей не торопился, а шел к лакомствам лениво и сонно, то это бы означало, что скорого прихода тепла ждать не стоит.

Сообщается также, что суркам дали на завтрак хлеб, грецкие орехи, яблоки, перец, капусту, морковь и огурцы. На опубликованном ролике видно, как Сергей радостно принялся завтракать угощениями.

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