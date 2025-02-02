Эксперт раскрыл схему мошенничества с секретными чатами в Telegram

Генеральный директор разведывательного агентства Роман Ромачев поделился, как мошенники используют защищенные чаты в Telegram для кражи аккаунтов пользователей. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

« М о ш е н н и ч е с к а я с х е м а о с н о в а н а н а э м о ц и о н а л ь н о й м а н и п у л я ц и и : ж е р т в е с о о б щ а ю т , ч т о е ё с р е д с т в а у ж е п о х и щ е н ы и л и а к к а у н т в о т - в о т б у д е т з а б л о к и р о в а н . И с п у г а н н ы й п о л ь з о в а т е л ь ч а с т о т е р я е т с п о с о б н о с т ь к р и т и ч е с к и о ц е н и в а т ь п р о и с х о д я щ е е и п е р е х о д и т п о п р е д о с т а в л е н н о й м о ш е н н и к о м с с ы л к е , к о т о р а я о к а з ы в а е т с я в р е д о н о с н о й » , - п р е д у п р е д и л Роман Ромачев.

Он подчеркнул, что переход по подобным ссылкам недопустим, так как это может привести к заражению устройства. Эксперт также посоветовал проявлять осторожность при получении любых ссылок, напомнив, что официальная техническая поддержка никогда не свяжется с пользователем через секретный чат.

« В а ж н о в н и м а т е л ь н о п р о в е р я т ь и с т о ч н и к с о о б щ е н и я и с а м у с с ы л к у п е р е д т е м , к а к к л и к н у т ь н а н е ё . С у щ е с т в у е т м н о ж е с т в о о н л а й н - с е р в и с о в , к о т о р ы е п о м о г у т п р о в е р и т ь б е з о п а с н о с т ь с с ы л к и б е з н е о б х о д и м о с т и п е р е х о д и т ь п о н е й » , - с о о б щ и л с п е ц и а л и с т .

Если устройство всё-таки оказалось заражённым, Ромачев рекомендует немедленно перевести его в режим полёта, сбросить все настройки до заводских и восстановить систему. После этого следует сменить все пароли и ключи доступа.

Ранее заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин сообщил «Звезде», что мошенники стали использовать новый способ обмана, выдавая себя за службу поддержки мессенджеров.