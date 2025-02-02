Горовой: в РФ нелегально находятся 670 тыс. мигрантов
Около 670 тыс. мигрантов находятся в РФ на нелегальном положении. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой в интервью "Комсомольской правде".
По данным Горового, в РФ более половины нелегально находящихся в РФ иностранцев - женщины. До 30 апреля все они могут обратиться в МВД и профильные ведомства за легализацией своего статуса в РФ.
"После проверки по нашим специальным учетам и оценки отсутствия совершения правонарушений, посягающих на общественный порядок, мы урегулируем этим иностранным гражданам правовой статус. Если же нет, они обязаны выехать за границу", - цитирует Горового издание.
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С 1 января по 30 апреля 2025 года каждый иностранец, нарушивший режим пребывания в РФ, обязан для урегулирования своего правового положения явиться в территориальный орган МВД или обратиться в филиал ФГУП "ПВС" МВД России по месту своего нахождения. В соответствии с указом президента России такие нарушители не будут высланы из страны или помещены в специальные учреждения. Также им не будет запрещен въезд в РФ.