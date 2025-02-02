Около 670 тыс. мигрантов находятся в РФ на нелегальном положении. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой в интервью "Комсомольской правде".

По данным Горового, в РФ более половины нелегально находящихся в РФ иностранцев - женщины. До 30 апреля все они могут обратиться в МВД и профильные ведомства за легализацией своего статуса в РФ.

" П о с л е п р о в е р к и п о н а ш и м с п е ц и а л ь н ы м у ч е т а м и о ц е н к и о т с у т с т в и я с о в е р ш е н и я п р а в о н а р у ш е н и й , п о с я г а ю щ и х н а о б щ е с т в е н н ы й п о р я д о к , м ы у р е г у л и р у е м э т и м и н о с т р а н н ы м г р а ж д а н а м п р а в о в о й с т а т у с . Е с л и ж е н е т , о н и о б я з а н ы в ы е х а т ь з а г р а н и ц у " , - ц и т и р у е т Г о р о в о г о и з д а н и е .

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С 1 января по 30 апреля 2025 года каждый иностранец, нарушивший режим пребывания в РФ, обязан для урегулирования своего правового положения явиться в территориальный орган МВД или обратиться в филиал ФГУП "ПВС" МВД России по месту своего нахождения. В соответствии с указом президента России такие нарушители не будут высланы из страны или помещены в специальные учреждения. Также им не будет запрещен въезд в РФ.