В Петербурге установлен городской рекорд по осадкам

В Северной столице впервые за всю историю города в первый месяц года выпало 100 миллиметров осадков. Об этом сообщает синоптик Александр Колесов.

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Впервые за всю историю наблюдений за петербургской погодой в январе выпало 100 миллиметров осадков. В течение месяца горожане могли видеть сильные снегопады и обильные дожди. Осадки отмечались почти ежедневно, что тоже случается не каждый год.

Солнце в январе радовало петербуржцев редко. Оно показывалось в городе всего шесть дней и светило около 13 часов.

Январь также оказался более теплым, чем декабрь. В третьей декаде месяца температура достигла +1,6 градуса.