Умер актер из сериала «Возвращение Мухтара»

Умер актер Колокольников из сериала «Возвращение Мухтара»
Украинский актер Станислав Колокольников умер на 64-м году жизни от тяжелой болезни. Об этом пишет РИА Новости.
Точная причина кончины не разглашается, отметили журналисты.
«Вечером 30 января на 64-м году жизни от тяжелой болезни скончался заслуженный артист Украины Станислав Колокольников. Потрясающий актер, обладавший собственным характерным и неповторимым стилем. Ему были подвластны роли любого жанра и художественного измерения», — рассказали его коллеги из Киевского академического театра «Колесо».
Станислав Колокольников — выпускник Киевского государственного института театрального искусства Карпенко-Карого. Служил в ряде театров, в том числе, Черкасском музыкально-драматическом театре имени Т.Г. Шевченко и Экспериментальном театре-студии под руководством Пилипенко.
Российским зрителям актер известен по ролям в в картинах и сериалах «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Секунда до…», «Ярость», «Порох и дробь», «Пес», «Дорога в пустоту», «Провинциал», «Неисправимые», «Наследники».