Умер актер из сериала «Возвращение Мухтара»

Украинский актер Станислав Колокольников умер на 64-м году жизни от тяжелой болезни. Об этом пишет РИА Новости.

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Точная причина кончины не разглашается, отметили журналисты.

« В е ч е р о м 3 0 я н в а р я н а 6 4 - м г о д у ж и з н и о т т я ж е л о й б о л е з н и с к о н ч а л с я з а с л у ж е н н ы й а р т и с т У к р а и н ы С т а н и с л а в К о л о к о л ь н и к о в . П о т р я с а ю щ и й а к т е р , о б л а д а в ш и й с о б с т в е н н ы м х а р а к т е р н ы м и н е п о в т о р и м ы м с т и л е м . Е м у б ы л и п о д в л а с т н ы р о л и л ю б о г о ж а н р а и х у д о ж е с т в е н н о г о и з м е р е н и я » , — р а с с к а з а л и е г о к о л л е г и и з К и е в с к о г о а к а д е м и ч е с к о г о т е а т р а « К о л е с о » .

Станислав Колокольников — выпускник Киевского государственного института театрального искусства Карпенко-Карого. Служил в ряде театров, в том числе, Черкасском музыкально-драматическом театре имени Т.Г. Шевченко и Экспериментальном театре-студии под руководством Пилипенко.

Российским зрителям актер известен по ролям в в картинах и сериалах «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Секунда до…», «Ярость», «Порох и дробь», «Пес», «Дорога в пустоту», «Провинциал», «Неисправимые», «Наследники».