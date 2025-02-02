Режим «черного неба» объявили в Красноярске

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим «черного неба», был введен в Красноярске со 2 февраля 15:00 (11:00 по Москве) до 4 февраля 15:00.

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Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

— С е г о д н я с 1 5 : 0 0 д о 1 5 : 0 0 4 ф е в р а л я С р е д н е с и б и р с к и м У Г М С в в о д и т с я р е ж и м Н М У в Красноярске. В связи с этим управлением Роспотребнадзора усилен мониторинг качества атмосферного воздуха на территории города, — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В условиях «черного неба» предприятия обязаны уменьшить свои выбросы в атмосферу, а жителям рекомендуется ограничить пребывание на улице и использование личного транспорта.

На прошлой неделе в Севастополе ввели федеральный режим ЧС в связи с разливом мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. По данным МЧС РФ, благодаря этому решению к уборке мазута привлекут дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти. До этого из-за разлива нефтепродуктов режим ЧС муниципального уровня ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма.