Режим «черного неба» объявили в Красноярске
Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим «черного неба», был введен в Красноярске со 2 февраля 15:00 (11:00 по Москве) до 4 февраля 15:00.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
— Сегодня с 15:00 до 15:00 4 февраля Среднесибирским УГМС вводится режим НМУ в Красноярске. В связи с этим управлением Роспотребнадзора усилен мониторинг качества атмосферного воздуха на территории города, — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В условиях «черного неба» предприятия обязаны уменьшить свои выбросы в атмосферу, а жителям рекомендуется ограничить пребывание на улице и использование личного транспорта.
На прошлой неделе в Севастополе ввели федеральный режим ЧС в связи с разливом мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. По данным МЧС РФ, благодаря этому решению к уборке мазута привлекут дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти. До этого из-за разлива нефтепродуктов режим ЧС муниципального уровня ввели в Евпатории и Сакском районе Крыма.