Режим «черного неба» объявили в Красноярске на два дня

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), который называют режимом «черного неба», объявили в Красноярске до 4 февраля. Об этом сообщил красноярский Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.

« С е г о д н я с 1 5 : 0 0 д о 1 5 : 0 0 ч а с о в 4 ф е в р а л я С р е д н е с и б и р с к и м У Г М С в в о д и т с я р е ж и м Н М У в К р а с н о я р с к е » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В надзорном ведомстве добавили, что усилили мониторинг качества атмосферного воздуха на территории города.

НМУ вводится при безветренной погоде на фоне выбросов с промышленных предприятий или автомобильных выхлопов. При такой погоде выбросы не рассеиваются, а превращаются в смог.

Режим «черного неба» ранее был объявлен в Улан-Удэ, столице Республики Бурятия. Он вводился с 11:00 30 января до 11:00 31 января.

При таких погодных условиях специалисты рекомендуют ограничить пребывание на улице, проводить занятия физкультурой в закрытых помещениях, избегать использования личного автотранспорта и обеспечить обильное питье, особенно для детей и младенцев.