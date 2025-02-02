Стали известны обстоятельства смерти народного артиста Виталия Воробьева

Знаменитый советский российский цирковой артист, акробат и дрессировщик Виталий Воробьев перед смертью сильно болел. Об этом рассказали его близкие.

Народный артист РФ скончался на 80-м году жизни.

"Он же болел тяжело, в последнее время из больницы не выходил", - цитирует aif.ru своего собеседника, подчеркнувшего, что Воробьев был "очень хорошим и достойным человеком".

Виталий Воробьев родился 20 ноября 1945 года. Цирковую карьеру начал как акробат, затем стал дрессировщиком, выступая постановщиком номеров, где медведи катались на велосипедах, качались на качелях и выполняли иные трюки.