ФСБ рассекретила новые данные о Сталинградской битве

В день 82-й годовщины Победы в Сталинградской битве Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с материалов особой важности, связанных с подготовкой и ходом Сталинградской битвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию УФСБ по Волгоградской области.

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В рассекреченных данных, в частности содержатся докладные записки, передававшиеся высшему военному руководству страны в период 1942-1943 годов, когда непосредственно проходило сражение.

Материалы сообщений содержат данные о военной обстановке, контрразведывательной деятельности и разведанных, состоянии оборонительного комплекса, положении населения, эпидемиологической безопасности и борьбе с преступностью.

В этот период повсюду в Сталинградской области собирались данные о попытках наступления противника, какими силами и средствами располагают части вермахта. В момент начала окружения фашистов эта информация позволила определить слабые места противника и заблокировать его контрудары.

В дни Сталинградской битвы собранные сведения начальник УНКВД СССР по Сталинградской области майор Александр Воронин докладывал руководству НКВД СССР, командующему Сталинградским фронтом генерал-полковнику Андрею Еременко, командующему Донским фронтом генерал-лейтенанту Константину Рокоссовскому, Секретарю Сталинградского обкома ВКП (б) - члену Военного совета Сталинградского фронта Алексею Чуянову.